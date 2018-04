Argelato: armati di pistola, rapinano parrucchiera e clienti

Hanno fatto irruzione in un salone di Argelato e ne sono usciti con oltre mille euro in contanti. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15: due uomini con un casco da moto e guanti, sono entrati nel salone "Equipe Stella" di via Salici ad Argelato e, sotto la minaccia di una pistola si sono fatti consegnate il fondo cassa di 750 euro.

Pistola puntata alle clienti

Evidentemente non soddisfatti, i due ladri hanno rivolto l'arma verso le clienti e hanno arraffato altro 435 euro per poi fuggire in sella a una moto enduro.

Delle indagini si occupano i Carabinieri di San Giorgio di Piano e il nucleo radiomobile di San Giovanni in Persiceto.