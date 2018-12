Rave party in un capannone dismesso: nottata di musica, poi i Carabinieri

Musica e movimento all'ex zuccherificio di Argelato per tutta la notte. Fra sabato e domenica il capannone dismesso di via della Costituzione si è trasformato in una grande discoteca per una festa non autorizzata raggiunta da molti ragazzi provenienti dal tutto centro nord. La chiamata ai Carabinieri dopo l'una, l'intervento vero e proprio intorno alle 10 del mattino.

A intervenire le pattuglie dei Carabinieri del Comando di San Giovanni in Persiceto, che hanno identificato un centinaio di ragazzi. La situazione è rimasta sempre tranquilla, ma seguiranno degli accertamenti.