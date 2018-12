Incidente a scuola: bimbo di due anni resta incastrato con la testa sotto il termosifone

Spavento per un bimbo di 2 anni rimasto incastrato con la testa sotto la griglia di un termosifone. Il brutto episodio si è registrato oggi, intorno alle 11, presso una Scuola dell’Infanzia di Argelato. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di San Giorgio di Piano, che hanno prestato soccorso al piccolo, che fortunatamente ora sta bene.

Da quanto si apprende, il piccino era impegnato nelle attività didattiche quando è rimasto accidentalmente incastrato con la testa sotto la griglia protettiva di un termosifone. Nonostante gli immediati soccorsi delle insegnanti, che hanno dato l’allarme, per soccorrere il bambino è stato necessario l'inetrvento dei militari. Un Vice Brigadiere e un Carabiniere hanno sollevato a forza la griglia metallica e sono riusciti così a liberare il piccolo.

Successivamente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di San Pietro in Casale e i sanitari del 118. Quest’ultimi hanno visitato il bambino, trovandolo in buone condizioni di salute. Il piccolo è stato affidato alla madre e accompagnato presso l’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Bentivoglio per ulteriori accertamenti sanitari.