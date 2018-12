Inquinamento aria, sale lo smog a Bologna: rischio blocco del traffico

Bologna finora è stata risparmiata, ma è questione di tempo. Smog in impennata nell'aria felsinea, con le centraline Arpae che hanno fatto registrare per il secondo giorno consecutivo di sforamento delle polveri cancerogene. In tutta la regione, la mappa che mostra l0attività delle centraline di rilevamento dello smog si sta colorando di arancione: a Modena, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara è così da giorni, solo Bologna è stata risparmiata, per ora.

In base alle nuove regole sulle misure emergenziali infatti ora bastano tre giorni di sforamento per fare scattare i blocchi, che significa tra le altre cose, anche lo stop ai tanti discussi diesel euro 4, ma non solo: i riscaldamenti delle case andranno abbassati e non si potranno accendere i caminetti e le stufe che non abbiano almeno 4 stelle di efficeientamento energetico.

Solo ieri nelle centraline di Bologna sono stati superati i 62 microgrami/metrocubo a San Felice e i 57 microgrammi/metrocubo ai giardini Margherita. Le condizioni climatiche stanno favorendo il ristagno dell'aria e almeno fino a giovedì non sono previste piogge o cambi di tempo rilevanti. Se entro giovedì non la situaizone non dovesse cambiare, i bolognesi sarano alle prese con una festa dell'Immacolata degna dei tempi dell'austerity.