Inquinamento a Bologna: ''Aria Pesa" anche nei parchi e nelle scuole

Biossido di azoto fuorilegge in mezza citta', compresi parchi e scuole. Le zone più critiche? Quelle a ridosso delle strade più trafficate, l'area di San Donato fino a via Massarenti, la Bolognina e la zona Saffi.

Dalla campagna di monitoraggio "Aria Pesa", che ha portato per un mese 317 campionatori nelle case dei bolognesi e in altri luoghi della città, giunge una sostanziale conferma dei dati Arpa, ma con un dettaglio strada per strada, sia pure limitato nel tempo.

Nel complesso è emersa una forte differenza tra città e provincia (dove si trova il 50% dei campionatori con valori in fascia di sicurezza) e una chiara demarcazione del fattore traffico: i dati peggiori arrivano quasi sempre da civici posti in strade molto trafficate, dalla Porrettana a via San Felice, da via Irnerio a via Mazzini, dal ponte di San Donato a via Franco Bolognese.

Prendendo a riferimento i dati Arpa di Porta San Felice (fuorilegge di circa il 15% sulla media annuale di NO2) è risultato che il 53% dei campionatori posti nella città di Bologna avrebbe superato il limite di legge nel 2017. Dati particolarmente negativi sono stati riscontrati nelle scuole monitorate: due addirittura hanno fatto riscontrare valori superiori di quelli di Porta San Felice.

"Non ci aspettavamo questi dati sulle scuole- confida il chimico Luca Basile- vogliamo essere cauti perche' non sappiamo con esattezza dove siano stati messi i campionatori in questi istituti, ma è un dato di allarme che ci induce a lavorare ancora su questo aspetto. Sulle scuole servirebbe a questo punto un lavoro più completo.

L'altra sorpresa negativa riguarda i parchi: nove su 46 di quelli monitorati sono in "zona rossa" (cioè con valori simili a quelli di Porta San Felice) in particolare quelli in zona tangenziale-autostrada (cinque): con un biossido di azoto sotto controllo sono sostanzialmente solo quelli nella fascia pedecollinare.

Non è risparmiata dall'inquinamento nemmeno l'area dei centri commerciali, altra categoria monitorata dal report "Aria Pesa". Meglio, invece, le strutture sanitarie. I dati saranno discussi durante un'assemblea pubblica in programma per il 25 giugno; in quella sede saranno anche avanzate proposte per la città.

Fin da ora però è chiaro il messaggio che arriva: il Passante di mezzo non s'ha da fare. "Ogni macchina in più e ogni tratto in piu' di strada trafficata abbiamo un numero maggiore di persone esposte all'inquinamento", sottolinea ancora Basile. (Dire)