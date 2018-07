'Quanto è pesa l'aria a scuola?': la nuova campagna di Aria Pesa con i genitori di 40 istituti

"Quanto e' inquinata l'aria che respirano i nostri figli a scuola?". E' la domanda a cui rispondera' la nuova campagna di rilevazione del comitato Aria Pesa a Bologna. Questa volta, l'analisi, chiesta e voluta dalla rete dei comitati dei genitori, sara' un approfondimento dedicato alle 'zone scolastiche' della citta'.

"Senza creare alcun tipo di allarmismo, si puo' osservare che dai dati ottenuti lo scorso febbraio emerge chiaramente un dato significativo e problematico- spiega Luca Tassinari, responsabile di Aria Pesa, la rete di cittadini e associazioni che ha 'inventato' un modo semplice per misurar il livello di smog in citta'- un numero rilevante di scuole ha una qualita' dell'aria simile o peggiore a quella di Porta San Felice", zona di Bologna che ha sforato del 15% i limiti di inquinamento consentiti per legge.

Per questo, molti genitori si sono fatti avanti chiedendo una nuova rilevazione specifica, che preveda il posizionamento di un centinaio di campionatori nelle 'zone piu' sensibili' degli istituti scolastici, quindi cortili, palestre, spazi verdi e parcheggi. In questo modo "si potra' avere una fotografia precisa e completa sulla qualita' dell'aria che respirano tutti i giorni gli alunni, sperando di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni", dice Giulio Mannino, rappresentante del Comitato dei genitori.

Anche se la nuova campagna e' autonoma, sono gia' 40 gli istituti che si sono detti favorevoli all'iniziativa. "Speriamo che le scuole decidano di aiutarci concretamente, in piu' sarebbe interessante estendere questo rilevamento anche a tutti i 'luoghi informativi' della citta', come universita' e biblioteche", aggiunge Luca Basile, coordinatore scientifico della campagna.

"Quanto e' pesa l'aria a scuola?" sara' autofinanziata dai genitori per una spesa che "si aggira intorno ai 20 euro per ogni campionatore posizionato inclusa l'analisi dei dati". (Dire)