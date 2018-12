Armi in casa, controlli a sorpresa dei Carabinieri: 48enne nei guai

Controlli a sorpresa dei Carabinieri a casa di alcuni cittadini autorizzati alla detenzione di armi. Una 48enne italiana è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Bentivoglio durante le verifiche per detenzione abusiva di munizionamento e omessa custodia di armi e munizioni a causa del compagno che, non potendo più detenere una pistola semi automatica di grosso calibro e un fucile ad aria compressa, le aveva chiesto di ottenere l’autorizzazione alla detenzione di entrambe le armi.

La denuncia è dovuta al fatto che la detenzione delle munizioni non era permessa. I Carabinieri, però, durante l’ispezione, non solo hanno trovato alcune munizioni calibro 45, ma si sono accorti che le armi in questione non erano custodite regolarmente.