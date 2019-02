Stanza del B&B piena di droga e soldi, scattano le manette

Arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio due uomini albanesi di 41 e 35 anni fermati in viale Aldo Moro a bordo della loro auto. La Polizia ha fatto un controllo di iniziativa in ona fiera e alle 13.40 di ieri gli agenti hanno controllato conducente e passeggero che sono apparsi fin da subito agitati, destando sospetti.

Solo uno dei due aveva addosso dei documenti e al momento degli accertamenti quello che era al lato passeggero ì, fingendo di avere problemi con la cintura di sicurezza, ha tentato di liberarsi di tre involucri contenenti cocaina per 2,50 grammi. Da qui è subentrato il ritrovamento di 480 euro e di un mazzo di chiavi senza che però i due dessero spiegazioni o indicazioni sul loro domicilio. l'abitacolo è stato affidato anche al fiuto del cane della cinofila Irvine.

Un mazzo di chiavi e delle foto nel cellulare: da qui alla scoperta della stanza del b&b

E' stato grazie ad alcune foto nella galleria del cellulare di uno dei due uomini a portare i poliziotti sulle tracce di un bed&breakfast del centro che poteva essere il loro domicilio temporaneo: e infatti le chiavi corrispondevano e una volta arrivati nella stanza (nella quale stavano da oltre un mese) è scattata la perquisizione.

Cane poliziotto stana la droga

Il cane poliziotto Irvine ha poi trovato qualcosa di interessante all'interno di una cassettiera: 53 involucri simili a quelli dell'auto per un totale di 46,35 grammi di cocaina e ben 4.400 euro in contanti, oltre ad alcuni strumenti utili per lo spaccio, come dei bilancini e delle buste gialle. I due sono così stati ammanettati e saranno processati per direttissima, denunciati anche per essersi rifiutati di dare i dati personali alla Polizia