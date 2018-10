Droga, arrestati due pusher in via Irnerio: spaccio e resistenza

Alle 22 di ieri sera la Polizia ha controllato due soggetti in zona via Irnerio: si trattava di un senegalese del '97 (già noto per le sue frequentazioni al Parco della Montagnola) e un gambiano del '91. Entrambi avevano dei precedenti di Polizia e un daspo. Perquisiti, sono emersi 6,42 grammi di marijuana addosso al giovane del Senegal e 8,49 grammi di marijuana e 90 euro addosso al gambiano, che ha opposto resistenza ai poliziotti e per questo è stato denunciato anche per resistenza. Entrambi sono stati arrestati.