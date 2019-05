Ruba scarpe con la borsa schermata, arrestato per evasione

Ha messo delle scarpe per un valore di duecento euro dentro una borsa schermata e ha tentato di uscire dal Centro Borgo senza pagare: una volta fermato, con l'intervento dei Carabinieri si è scoperto che il 33 enne Y.A., nato in Moldavia, doveva essere agli arresti domiciliari per una condanna del novembre 2018. Il giovane è stato quindi arrestato ed è in attesa di convalida.