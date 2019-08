Ladri in azione sulle auto parcheggiate: di mira via Massarenti e via del Battiferro

E' stato grazie all'occhio clinico di un ex ispettore di Polizia che ha avvertito le forze dell'ordine se alla fine è stato ammanettato uno dei due ladri in azione l'altra notte in via Massarenti. Era l'una quando l'uomo ha notato dei movimenti sospetti intorno a una macchina parcheggiata (una Opel Astra) e all'arrivo degli agenti un soggetto vi era all'interno e uno all'esterno.

Il secondo è riuscito a darsi alla fuga, ma quello che si trovava nell'abitacolo è stato fermato e arrestato: si tratta di un tunisino classe '85 con precedenti specifici e anche per droga che con sè aveva anche dei grimaldelli.

Sempre auto parcheggiate di mira, ma questa volta in via del Battiferro: due denunce della Polizia nella stessa notte (fra venerdì e sabato) ma intorno alle tre. Il rumore di un vetro infranto e poi un altro ancora: alla fine l'individuazione dei ladri, uno nato in Marocco nell'80 e il secondo in Romania nel '98.