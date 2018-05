Mezzolara, arrestato 24enne per droga

I Carabinieri di Mezzolara hanno arrestato un ventiquattrenne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo in via Pianella, quando una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha avvistato il soggetto che si stava aggirando con fare sospetto.

Era già stato arrestato per droga in Piazza XX Settembre

Dopo essersi avvicinati al giovane, i militari lo hanno identificato e perquisito, trovandolo in possesso di alcuni frammenti di hashish e una cinquantina di euro in contanti. I precedenti di polizia specifici a carico del tunisino e una condanna, ricevuta una decina di giorni fa dal Tribunale di Bologna, dopo che era stato arrestato in Piazza XX Settembre per un motivo analogo, hanno confermato la sua indole di spacciatore di sostanze stupefacenti.

Il giovane, disoccupato e senza fissa dimora, è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.