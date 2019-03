Arresto in via San Felice: droga in casa, spacciatore "osservato" e ammanettato

Arrestato sotto la sua casa in via San Felice un pusher. I Carabinieri, impegnati in un servizio intensificato di controllo, sono riusciti a stanare uno spacciatore dopo averlo osservato: lo hanno fermato mentre stava uscendo da un portone e gli hanno chiesto dove abitasse, supponendo che avesse domicilio proprio in quel condominio all'altezza di via Riva di Reno.

Il soggetto ha negato, ma le chiavi che aveva addosso (insieme a un grammo di cocaina) aprivano proprio quel portone e anche una porta. Dentro casa 12 grammi di cocaina nascosta all'interno di alcuni calzini, un bilancino di precisione insieme a del materiale per il taglio e il confezionalemento della droga e 1.700 euro in contanti.

Arrestato ieri sera intorno alle nove, si tratta di un giovane del '93 nato in Albania.