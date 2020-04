Castel Maggiore, viavai sospetto da abitazione: 27enne in manette per spaccio

I carabinieri di Castel Maggiore hanno arrestato un 27enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attirare l'attenzione dei militari, viste le misure restrittive, il continuo viavai di persone dall’abitazione dell'uomo in via La Malfa. Così i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare e in casa del 27enne, già noto alle forze dell’ordine, hanno trovato 20 grammi di marijuana suddivisa in singole dosi e qualche centinaia di euro in contanti.

A seguito della convalida dell'arresto, per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentarsi tutti i giorni in caserma.

Sempre ieri, ma a Bologna, in via Zanardi, è finito in manette anche un marocchino di 41 anni, residente a Brescia, che nel corso di un controllo dei carabinieri è stato trovato in auto con 8 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 1300 euro in contanti. L'arresto è in attesa di convalida.