Ferisce la moglie al volto con un coltello: arrestato grazie al figlio

Una telefonata alla Polizia fatta di fronte all'ultimo episodio di violenza sulla madre da parte del padre: "Mia mamma ha bisogno di aiuto, andate da lei". Così un ragazzo di 24 anni è riuscito a spezzare un'abitudine ai maltrattamenti familiari, mai denunciata, ma arrivata al suo apice ieri mattina poco dopo le nove, quando l'uomo che è poi finitto in manette, ha ferito la moglie al volto con la lama di un coltellino multiuso.

I motivi della lite, sempre quelli: futili e legati all'atteggiamento possessivo di un uomo che però poi prende per sè molte più libertà di quelle che è disposto a concedere. Un 53enne a cui non piaceva dare troppo spazio alla moglie 46enne e che da oggi avrà pochissimo spazio a sua volta, chiuso in una cella alla Dozza. La moglie sta bene, ma ha dovuto farsi medicare all'Ospedale Maggiore, dove le è stato dato un codice uno.

L'arresto da parte della Polizia è avvenuto in via de' Carracci, dove la coppia risiede. L'arrestato, di origini marocchine come la coniuge, non ha precedenti e dai racconti è emerso quanto esercitasse su di lei delle violenze sia di tipo psicologico che fisiche, come in questo ultimo (in ordine di tempo e speriamo in assoluto) episodio.