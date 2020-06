Via vai dal garage del condominio, la polizia trova due kg di cocaina e 64mila euro in contanti

Oltre 2 kg di cocaine e 64mila euro in contanti. E' il bilancio di una operazione antidroga della squadra mobile di Bologna, che ha tratto in arresto anche due uomini, cittadini albanesi, per traffico di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio.

Le indagini attorno al gruppo andavano avanti da qualche tempo, partite sulla base di alcune segnalazioni, che indicavano come nei garage condominiali di via della Guardia, vi fosse uno strano via vai di persone e mezzi.

Con un appostamento nella giornata di ieri, gli agenti intorno alle 13 hanno individuato i due soggetti arrivare in uno dei box, a bordo di una Peugeot 206 di colore bianco. A destare sospetto nei poliziotti, era soprattutto il comportamento dei due che, una volta all’interno del garage con l’automobile, si erano chiusi all’interno abbassando la saracinesca.

Proprio per tale ragione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno deciso di intervenire. Così, all’interno di uno scatolone posto in un angolo, sono stati rinvenuti due involucri contenenti oltre due chilogrammi di cocaina.

L'auto invece è stata passata al setaccio dal cane-poliziotto “Irvin”, il quale si è fermato in un punto del cruscotto ove era installato il navigatore. All'interno di un vano nascosto sono stati trovati i 64.000 euro in contanti, verosimilmente il frutto di una vendita di stupefacente.

I due soggetti sono stati così tratti in arresto e tradotti in carcere in attesa della convalida e, oltre la droga, sono stati sequestrati anche i soldi e la macchina all’interno della quale era stato ricavato il doppiofondo.