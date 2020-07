Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Documenti falsi e immigrazione illegale: come agiva la banda | VIDEO

Due persone finite in manette, mentre un terzo -un funzionario dell'Immigrazione ghanese- è indagato a pede libero perché non estradabile. Otto i casi contestati al gruppo: l'episodio che ha dato il via alle indagini ha visto il passaggio al Marconi di Bologna di una donna con due bambine