Due arresti per droga al Pilastro: pedinati per ore, in auto oltre 2 chili di cocaina

Tre e mezza di una domenica pomeriggio al Pilastro, i controlli anti-droga della Polizia si concentrano su due sospettati che si incontrano: si tratta di un bolognese del '98 e di un cosentino classe 1982. Si parlano e poi salgono sull'auto del bolognese, seguiti dallo sguardo degli agenti, che li pedinano fino all'imbocco dell'autostrada.

Un posto di blocco li attende a Casalecchio di Reno, ma la corsa dei due procede e riescono ad evitarlo prendendo una direzione differente. Tornano in tangenziale, prendono l'uscita San Donato e tornano in zona Pilastro, al punto di partenza. E' qui che scattano i controlli e sull'auto vengono trovati ben 2,5 kg di droga, di cocaina nello specifico.

A quel punto per loro (entrambi hanno dei precedenti sempre in tema di stupefacenti) scattano le manette per denuncia aggravata ai fini di spaccio.