Polizia sorprende ladro in flagranza e lui aggredisce l'agente

Un uomo di nazionalità rumena, classe 1984, è stato arrestato ieri sera alle 21.30 in zona Barca per rapina aggravata. Colto in flagranza di reato mentre rubava in un appartamento di via Cividali, l'uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia dopo una violenta colluttazione con un poliziotto, che ha riportato una frattura alla caviglia.

Ad avvertire gli agenti, una signora sessantenne che si era insospettita vedendo l'uomo, incappucciato, intrufolarsi a piano terra. Il ladro aveva preso due anelli e una collanina d'oro e quando è stato bloccato dai poliziotti aveva addosso guanti, cacciavite e torcia.