Fermato per un controllo, doveva scontare 6 mesi in carcere

Era stato condannato per uso di atto falso e per falsità materiale: un totale di sei mesi da scontare in carcere, ma ieri pomeriggio era in giro per la Bolognina, proprio come le pattuglie della Polizia per il controllo del territorio, che infatti lo hanno sottoposto a un controllo.

Erano le cinque della sera quando gli agenti hanno notato un'auto sospetta e in seguito visto la persona che possedendone le chiavi la apriva per risalire a bordo. E' scattato il controllo, al quale il soggetto (nato il Albania nel 1981) si è sottoposto con una certa agitazione: e infatti su di lui pendevano due condanne per atto falso e per falsità materiale (due revoche per un totale di sei mesi), ragione per cui è stato fermato.