Usa la stampella come arma e spacca tutto: arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver messo a soqquadro e danneggiato parte di una struttura di accoglienza per persone in difficoltà. È riuscito a entrare prima dell'apertura de Il Rifugio della Solidarietà di via del Gomito e una volta dentro con la stampella che lo aiutava a deambulare ha iniziato a danneggiare tavoli e rovesciare il cibo destinato agli ospiti. Anche lui era uno degli utenti del centro.

Quando ha iniziato a prendersela con porte, tavoli e tutto ciò che gli capitasse sotto mano e il suo atteggiamento non si è pacato neppure quando sono intervenuti i Carabinieri, anzi li ha minacciati: si tratta di un uomo italiano nato in Campania nel 1975 e con pregiudizi per diversi reati, senza tetto da qualche tempo e quindi ospite della struttura di accoglienza per senza dimora. Le manette sono scattate per danneggiamento aggravato di luogo pubblico.