Budrio, arrestato studente-spacciatore: in casa dei genitori droga e un timbro dell'anagrafe

Budrio, arrestato uno studente di 20 anni incensurato per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio e per ricettazione. La scoperta è stata fatta ieri quando gli uomini dell'Arma hanno perquisito l'abitagione dove il giovane vive con i genitori: trovati 400 grammi di hashish (divisi in quattro panetti), un un bilancino di precisione e circa 1.000 euro in contanti, oltre a un biglietto aereo per Mautitius in programma per il prossimo martedì.

Il ragazzo aveva in casa anche un altro oggetto che aggrava parecchio la sua situazione: un timbro tondo dell'ufficio dell'anagrafe del comune di Budrio che si sta verificando se sia originale o contraffatto.