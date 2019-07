Corticella, vede i poliziotti e scappa nel parco: addosso cocaina e soldi

Un arresto questa notte in zona Corticella dopo un inseguimento a piedi. E' cominciato tutto in via Marziale dove un tunisino classe '93 vedendo la volante della Polizia ha tentato la fuga a piedi, nel corso della quale ha cercato di liberarsi della droga che aveva addosso: 10 involucri per 10 grammi di cocaina. Addosso anche 250 euro in contanti.

Il soggetto, che ha percorso Via Carlo Porta, via Giuseppe Gioacchino Belli e via Cesare Alvicini, è arrivato alla fine nei pressi del parco fra via Corticella e Arcoveggio dove però è stato fermato e identificato: irregolare e con diversi precedenti, è stato arrestato in attesa di processo per direttissima fissato per domattina. I fatti risalgono alle 2.30 del mattino.

A proposito di sostanze stupefacenti, ieri altri controlli in Piazza VIII Agosto: la Polizia ha identificato 31 persone, una è stata denunciata perchè irregolare e 8 grammi di hashish sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti.