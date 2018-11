Fermato per strada, in casa droga nascosta nel frigo e nel vano delle tapparelle

Lo hanno notato i poliziotti per il suo fare sospetto e lo hanno fermato per un controllo fra via Irnerio e via Alessandrini: nervoso, aveva addosso 9 involucri di marijuana per un totale di 112 grammi, oltre a 30 euro in contanti.

Il controllo è poi stato esteso all'abitazione dell'uomo, nato in Nigeria nel 1982, che si trova in via De Pisis a Bologna. In casa. Nascosta anche nel frigorifero e nel cassone delle tapparelle, altra sostanza stupefacente. In.particolare sono stati.trovati 2 bilancini di precisione, 386 grammi di marijuana, 32 di ketamina