Volto noto non perde il vizio, arrestato in via Petroni per droga

Arrestato per droga ieri dalla Polizia. Erano passate da poco le 13 quando una pattuglia ha fatto un "giro" in zona universitaria riconoscendo a un certo punto un "volto noto" dello spaccio bolognese. Che non si è smentito. Tunisino classe '67, K.B., ha consegnato la sostanza stupefacente che aveva addosso. Hashish per 2,42 grammi e 14 dosi di cocaina da 3,68, oltre a sessanta euro in contanti. Pregiudicato e irregolare sul territorio.