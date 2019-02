Arresto al Centro Lame: violento e autolesionista, ladro tenta rapina

Arresto della Polizia ieri alle 19.15 al Centro Lame di via Marco Polo. Il 113 è intervenuto dopo che un vigilantes aveva notato un soggetto mettere nel suo zaino della merce senza l'intenzione di pagarla: si tratta di un uomo del '76 di origini marocchine con precedenti specifici.

Fermato, ha reagito in modo violento agli agenti, contro i quali si è scagliato, non risparmiandsi neppure degli atti di autolesionismo. Dopo la colluttazione sono scattate le manette. Processo oggi per direttissima.