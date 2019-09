Furti in appartamento a Vergato: dopo mesi, preso il "topo"

Fermato a Castel di Casio dai Carabinieri di Vergato e arrestato. Per questo calabrese classe '77 è scattata la misura della custodia cautelare in carcere per una seria di furti portati a termine nel territorio di Vergato fra il 2017 e il 2018: la perquisizione ha portato a galla il possesso illegittimo di due orologi e alcuni monili d'oro per i quali il reo non ha saputo dare giustificazioni.