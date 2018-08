Maltrattamenti in famiglia: minacce e armi, 30enne arrestato a Imola

I Carabinieri di Imola hanno arrestato ieri C.E., 30enne albanese, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari erano intervenuti poiché la Centrale Operativa della locale compagnia aveva ricevuto una richiesta d’aiuto da una donna successivamente identifica nella 34 enne russa K.E., moglie del 30enne arrestato.

A causa di precedenti episodi di minacce e violenze la donna da circa una settimana si era trasferita con i due figli minori presso l’abitazione di un’amica. Il marito si era lì presentato, dando vita ad un nuovo episodio violento.

Anche alla presenza dei carabinieri l’uomo reiterava le minacce nei confronti della moglie e dell’amica, prospettando di voler utilizzare contro di loro anche un’arma da fuoco, che asseritamente deteneva presso la sua abitazione. I successivi accertamenti consentivano di verificare che sin dal 2012 la donna aveva denunciato le violenze del marito. Inoltre presso l’abitazione dell’uomo venivano rinvenute e sequestrate una pistola ed un fucile, entrambe armi ad aria compressa.

L’uomo veniva pertanto denunciato in stato di arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e momentaneamente trattenuto presso la camera di sicurezza. Nella mattinata odierna il Giudice Monocratico del Tribunale di Bologna convalidava l’arresto e gli imponeva la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, imponendogli l’obbligo di mantenere una distanza minima di 200 metri.