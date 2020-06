Furti al centro commerciale, 27enne arrestata: era una habituè delle borsette

I Carabinieri di San Lazzaro di Savena hanno arrestato una 27enne già nota alle forze dell'ordine per furto aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti. La ragazza non era nuova ad attività come quella di ieri pomeriggio, quando ha messo a segno tre furti in sequenza, l'ultimo dei quali però è stato notato faccendo scattare l'allarme.

La donna aveva asportato dalle borse di alcuni clienti del centro commerciale "Centro Nova" oggetti vari fra cui occhiali e cellulari, fino a quando l'ultimo preso di mira, un uomo ferrarese classe '70, si è accorto del furto e ha chiesto aiuto. Gli uomini dell'Arma, perquisendo la giovane, hanno trovato anche dell'eroina, precisamente mezzo grammo. Processo per direttissima questa mattina.