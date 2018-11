Violenza sulle donne, arresto a Castel S.Pietro: schiaffeggiata davanti al figlioletto

Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne e i due arresti eseguiti ieri dai Carabinieri di Imola allungano la lista delle tante storie di sottomissioni, percosse e maltrattamenti su mogli e compagne che avvengono ogni giorno anche nel nostro territorio. Ed è proprio con l'obiettivo di agevolare un contatto diretto con le potenziali vittime e portarle a conoscenza che all'interno dell'Arma ci sono militari specializzati sempre disponibili a fornire informazioni sull'argomento e a intervenire in caso di bisogno, che i Carabinieri della compagnia di Imola conducono una campagna di sensibilizzazione costante .

L'arresto per evasione, minacce e percosse di Castel San Pietro Terme è avvenuto ieri ai danni di un 27enne che ha insultato, preso a sputi e schiaffeggiato sua moglie per strada, proprio sotto casa. L'uomo fra l'altro era ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti proprio in quella casa, dalla fra l'altro non poteva uscire.

E' stata la moglie trentaquattrenne italiana (lui è di origini tunisine) a chiamare i Carabinieri del luogo dicendo loro che era stata maltrattata. All'arrivo deglu uomini in divisa la trentaquattrenne ha riferito i fatti che fra l'altro erano avvenuti davanti agli occhi del figlio piccolo, che qualche minuto prima era andata a prendere in una scuola materna poco lontana. L'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bologna.

Un altro caso a Medicina: marito violento arrestato

Qualche sera fa un'altra donna straniera marocchina si era avvicinata ai Carabinieri della tenenza di medicina per raccontare una storia di soprusi sottomissioni e maltrattamenti che stava subendo dal marito trentasettenne marocchino. Le indagini dei militari sono state pienamente avallate dall'autorità giudiziaria che In brevissimo tempo hai messo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo che è stato catturato dai carabinieri è trasferito in carcere.