Dormiva tranquillo sul suo zaino imbottito di coca, hashish e marijuana

Continuano i controlli della Polizia al Parco della Montagnola e continuano anche gli arresti. Ieri mattina intorno alle 10 gli uomini a bordo di una volante hanno notato tre "dormienti" adagiati sul prato e appoggiati ai loro zaini. Il controllo ha portato alla luce un dettaglio rilevante: uno dei tre infatti poggiava la sua testa su uno zaino imbottito di droga.

Nella borsa droghe di diverso genere e soldi contanti: la usava come cuscino

Tutti e tre i soggetti non sono risultati in regola sul territorio e uno di loro, il proprietario dello zaino, è stato arrestato per spaccio: nello specifico infatti il suo "guanciale" conteneva 16,01 grammi di marijuana, 3,69 grammi di hashish e 0,07 grammi di cocaina, oltre a 210 euro in contanti che teneva addosso, molto probabilmente derivati dalla attività illecita.

Si tratta di un 19enne tunisino che ha il processo per direttissima nella giornata odierna. Tutti e tre avevano già un ordine di allontanamento dal Parco della Montagnola.