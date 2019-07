Droga: un arresto al Pratello, denunce in zona Piazza Verdi

La quarta sezione crimine diffuso della Squadra Mobile di Bologna ha arrestato un volto noto, pluripregiudicato per reati di droga in via del Pratello angolo Piazza San Francesco. Si tratta di un algerino classe '73 che è stato notato dagli agenti mentre nascondeva due buste di plastica in un cestino della spazzatura. Si trattava di 113 grammi di hashish confezionato in stecche e a quel punto il soggetto in questione è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel frattempo sono proseguiti i controlli rafforzati in Piazza Verdi e zone limitrofe. E' stato fermato e denunciato un catanese nato nell'83 che aveva addosso un coltello, un cutter e 70 grammi di metadone e un tunisino dell'86, volto noto della Polizia, con una lama da barbiere e dell'hashish.