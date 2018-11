Riconosciuto dagli uomini della volante e bloccato: da San Mamolo alla Dozza

Gli uomini della volante lo hanno notato e riconosciuto mentre camminava fra via San Mamolo e via D'Azeglio: il tentativo di dileguarsi verso viale Panzacchi è stato vano e alla fine la Polizia lo ha fermato. I controlli hanno rivelato che quest'uomo, nato in Tunisia nell'83, aveva un aggravemento di obbligo di dimora diventato ordine di custodia in carcere e per questo è stato arrestato. Erano le 12:45 di ieri.

L'arrestato era noto alle forze dell'ordine per i vari precedenti a suo carico: furto, ricettazione, droga e reati legati all'immigrazione.