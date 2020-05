Spacciava droga a San Lazzaro: 45enne arrestato 'in trasferta'

Un uomo di 45 anni di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena per spaccio di sostanze stupefacenti.

Le manette sono scattate nel corso di un’attività investigativa che i militari avevano avviato per risalire all’identità di un trafficante di droga, sospettato di fornire sostanze stupefacenti per le strade di San Lazzaro di Savena. Indagini hanno condotto i militari in provincia di Reggio Emilia, fino a individuare la persona sospetta nel parcheggio di un supermercato di Rolo , mentre stava vendendo della droga a un cliente.

Sottoposto a una perquisizione, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 190 grammi di hashish e 3.150 euro in contanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il marocchino, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato tradotto in carcere.