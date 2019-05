Molesto con i passanti, tenta un furto: arrestato in via Oberdan

Primo pomeirggio di ieri in via Oberdan: sono le due e un quarto quando il 113 viene chiamato a intervenire dopo il tentato furto di un cellulare. Chiedeva l'elemosina, ma con il suo fare molesto e insistente in realtà puntava a sottrarre lo smartphone a un passante. Cosa che non gli è riuscita e che lo ha portato all'arresto per tentato furto aggravato.

Le manette sono scattate per B.H., nato a Bergamo nel '99 precisamente all'altezza Altabella/Alberi, poco distante da via Oberdan dove nel frattempo stava importunendo un altro passante.