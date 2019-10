A casa della ex armato di coltelli da cucina: arresto per tentato omicidio

Si è introdotto in casa della ex compagna armato di coltelli da cucina ed è finita con le manette ai polsi. L'episodio è avvenuto la sera di martedì a Imola, quando è intervenuta la Polizia che ha arrestato il soggetto in flagranza di reato di tentato omicidio nei confronti della donna.

L'arrestato è un 23enne di origni rumene. I dettagli della vicenda saranno resi pubblici durante una conferenza stampa fissata per la tarda mattinata di oggi presso il Commissariato di Imola.