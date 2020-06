Trovato e arrestato a Bologna: su di lui un mandato di arresto europeo per traffico di droga

Mandato di arresto europeo per traffico di sostanze stupefacenti: la Polizia di Stato ha arrestato cittadino albanese. L'arresto è avvenuto venerdì 5 giugno, quando il personale della Squadra Mobile di Modena e di Bologna ha rintracciato il cittadino albanese classe ’87, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Belgio, per il reato di traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Le ricerche del soggetto, iniziate alle prime luci dell’alba, hanno interessato prima la provincia di Modena ove lo stesso risultava dimorare e successivamente la provincia di Bologna dove a seguito di appostamento veniva rintracciato e bloccato.

Viveva fra Bologna e Modena: in Italia era incensurato

L’uomo che vive da tempo in queste provincie svolgendo l’attività di operaio risulta essere incensurato in Italia pertanto i reati contestati risalirebbero agli anni scorsi quando lo stesso si trovava in Belgio. Al termine dell’attività il cittadino albanese è stato associato presso la casa circondariale di Bologna.