Evade dai domiciliari e in casa tiene una pistola irregolare: in manette

La Squadra Mobile, dopo diversi appostamenti, ha arrestato nella mattinata di iei un quarantenne albanese per evasione dagli arresti domiciliari, che si era guadagnato per spaccio di droga. Visto diverse volte in strada e in ore diverse, ecco che sono scattate le manette ma anche una perquisizione in casa.

E nel suo appartamento di via Ferrarese è stata trovata una pistola Beretta con matricola abrasa: questo possesso ha determinato l'arresto del soggetto, la cui posizione va ad aggravarsi.