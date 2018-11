Spaccio, due pusher in manette: arresti in Bolognina e in via Ugo Bassi

Due arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il primo in via Tibaldi, zona Bolognina, dove è stato arrestato un uomo nigeriano del 1996 dalla Squadra Mobile, operativa per servizi di contrasto al crimine. Gli agenti lo hanno visto cedere della droga per denaro: bloccato, è stato riconosciuto per i suoi diversi precedenti sempre per sostanze stupefacenti e sempre nella medesima zona.

L'uomo, che sarà processato per direttissima per il reato di detenzione ai fini di spaccio, aveva addosso quasi 9 grammi di marijuana e 135 euro in contanti. Le iniziali sono E.G.

Il secondo arresto è avvenuto in pieno centro. In manette un albanese del '94, anche lui colto in flagranza di reato: è stato infatti notato dagli agenti mentre scambiava della droga con del denaro. Erano le 18:30 di ieri in via Ugo Bassi e il soggetto si era allontanato in bicicletta verso Piazza dei Martiri, per poi essere fermato. Addosso aveva 2 grammi di cocaina e 450 euro.