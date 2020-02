Arresto Zaky, oggi il corteo con Comune, Unibo e Sardine per la liberazione

Parte oggi lunedì 17 febbraio alle 18 il corteo in sostegno a Patrick Zaky, lo studente egiziano in soggiorno di studi a Bologna, arrestato a inizio mese dalle autorità del paese africano dopo il rientro in patria. La manifestazione inizia davanti al rettorato di via Zamboni, pe raggiungere piazza Maggiore.

A partecipare al corteo, oltre ad amici e studenti, ci saranno anche esponenti l'università stessa e i gonfaloni del Comune, con il rettore Ubertini e il sindaco Merola. Il giovane di 27 anni resta detenuto in un commissariato di polizia di Mansura, dopo che il tribunale egiziano venerdì scorso ha respinto l'istanza degli avvocati per la scarcerazione.

Le imputazioni a carico di Zaky sono pesantissime, in sostanza l'accusa è di sovversione, e secondo i legali del ragazzo sembra che tutto sia attribuibile al rilancio via social di alcune incitazioni alla protesta riprendendo quelle di un noto imprenditore, ma ci sarebbero alcune incongruenze, prima tra tutte quelle che i post incriminati sarebbero partiti da un account fasullo, non quello utilizzato da Zaky. E mentre il procuratore che istruisce il caso ha fatto sapere che Zaky non ha testimoniato di aver subito torture, l'appello per chiedere la liberazione è rilanciato anche dalle sardine bolognesi, che saranno presenti al corteo sotto le Torri.

Zaky anche gli attacchi sui social: "Da Unibo borse di studio ai ricercati"

Ieri sera, durante la trasmissione Che tempo che fa il rettore Ubertini è stato ospite da Fabio Fazio su Raidue. "L'università si è mossa compatta- ha dichiarato Ubertini- la comunità studentesca, i professori, il personale tecnico amministrativo, ci siamo mossi per star vicino a Patrick fin dal primo momento e rimarremo vicino a lui fin tanto che ritornerà a frequentare le nostre aule. Lui è un membro della nostra comunità, è uno studente europeo, il Master che frequenta è un Master finanziato dalla comunità europea e noi saremo al suo fianco fino a che non tornerà