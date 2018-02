Arte Fiera e Art City: 100mila persone al week end dell'arte

Sono oltre centomila le presenze di pubblico a Bologna nel lungo weekend dell'arte. Ancora un successo di Arte Fiera e Art City Bologna.

"Siamo molto soddisfatti per la risposta del pubblico in questo week end che ha visto Bologna al centro del''attenzione internazionale - ha detto l'assessore alla Cultura Matteo Lepore. Un successo testimoniato anche dai primi dati di accesso certificati alle sedi dell'Istituzione Bologna Musei e Biblioteche, che siamo già in grado fornire: MAMbo, con Collezione permanente e la mostra temporanea Revolutija. Da Chagall a Malevich da Repin a Kandinsky, Museo Morandi, Villa delle Rose, Museo della Musica, Collezioni Comunali d'Arte, Teatro Anatomico dell'Archiginnasio, Padiglione de l'Esprit Nouveau ed ex GAM hanno realizzato circa 15 mila visitatori. Un traguardo importante per il quale in particolare ringrazio Lorenzo Balbi per la sua intelligente direzione artistica, il CDA dell'Istituzione Bologna Musei, tutto lo staff ART CITY che ha organizzato e promosso gli eventi e i molti volontari Auser che hanno sorvegliato l'apertura degli spazi espositivi".

Bilancio positivo anche per Roberto Grandi, presidente Istituzione Bologna Musei: "Gli obiettivi perseguiti dai musei civici in momenti fondamentali per il mondo dell'arte come Arte Fiera e ART CITY Bologna sono incrementare la propria visibilità, essere maggiormente aperti, inclusivi e trasparenti, attirare nuovi pubblici e sviluppare un maggior senso di appartenenza nei visitatori che li frequentano. In questi tre giorni di grande partecipazione l'immagine più bella è stata, sabato sera alle 23.30, vedere i genitori che venivano a prendere i propri bambini e ragazzi alla fine della cena con laboratorio sul tema della rivoluzione nell'arte mescolarsi con i partecipanti al MAMbo Rulez Party, in una grande festa collettiva aperta a tutti, piccoli e adulti".

"Sono stati giorni bellissimi - afferma Lorenzo Balbi, al suo esordio come direttore artistico di Art City, a partire da giovedì mattina quando, arrivando al MAMbo, ho trovato la coda fuori dal museo per ritirare i coupon gratuiti per assistere alla grande performance di Vadim Zakharov all'ex GAM, fino alla festa di sabato sera in cui abbiamo svelato il nostro programma per il 2018. Grazie Arte Fiera, grazie a tutti, artisti, curatori e colleghi per aver realizzato questo evento unico. Arrivederci ART CITY Bologna 2019

Ma ART CITY Bologna non finisce: proseguono le mostre e i progetti espositivi che resteranno visibili al pubblico anche nelle prossime settimane.

ARTE FIERA: I NUMERI.

1) 48mila presenze

2) 152 gallerie

3) 182 espositori

4) 6 premi

5) 50.000 euro di fondi

6) Oltre 1.000 i giornalisti accreditati provenienti da tutto il mondo

7) Circa 1.000 articoli su carta stampata e online

8) Oltre 180.000 visite al sito (con picchi di oltre 18.000 utenti unici al giorno)

9) 4 canali social (Facebook, Twitter, Instagram e You Tube)

10) 47.000 i fans su Facebook (+2.000 solo nell’ultima edizione) con una reach giornaliera in rete di 40.000 utenti

11) Oltre 9.000 followers su Twitter. Instagram, si conferma come canale privilegiato di condivisione, con una crescita del 50% rispetto al 2017 (oltre 9.000 followers) e 30.000 visualizzazioni al giorno generate solo dalle “Instagram Stories”.