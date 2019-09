Incidente sul lavoro a Monte Pastore: trattore si ribalta, morto sul colpo a 21 anni

Si chiamava Arturo Orlando e aveva solo 21 anni. E' morto oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto in via Varsellane, a Monte Pastore, nel comune di Monte San Pietro, mentre era alla guida di un trattore.

Il ragazzo, originario di Salerno, stava aiutando il fratello in campagna, quando il mezzo, a causa del dislivello, si è ribaltato travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale e militari della Stazione Carabinieri di Zola Predosa, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

Il precedente

Anche il 60enne Daniele Sarli aveva perso la vita a causa del cedimento dei bracci meccanici pneumatici di un trattore rimanendo schiacciato: i Vigili del Fuoco lo avevano estratto, ma nonostante i soccorsi tempestivi non ce l'aveva fatta.