"Liste d'attesa troppo lunghe": a Bologna 10 nuovi asili nido

Dieci nuovi nidi da costruire nei prossimi anni per far fronte alle liste d'attesa per il nido pubblico. "Non possiamo ridurre le tariffe fino ad arrivare alla gratuità e tenere fuori quelli che sono in lista d'attesa", dice il sindaco Virginio Merola, in una intervista.

Con la manovra per il 2020, dice Merola, "ci aspettano novità importanti, una grande attenzione alle nostre famiglie, ai genitori e ai loro bambini, stiamo impostando una manovra di bilancio che prevede una riduzione delle tariffe dei nidi utilizzando anche fondi messi a disposizione della Regione. Vogliamo aggiungere anche una riduzione anche delle tariffe delle mense scolastiche e insieme vogliamo predisporre un piano per costruire altri dieci nidi nella nostra città. Perché è bene darsi l'obiettivo di ridurre le tariffe dei nidi, ma a Bologna continuiamo ad avere liste d'attesa sulle 400-500 persone".

Nel pacchetto dedicato alle famiglie c'è anche una estensione delle facilitazioni per le famiglie che viaggiano in bus, mezzi già gratuiti in città per tutti i bambini fino alla scuola media. "Facciamo un passo ulteriore- informa ora il sindaco- per ridurre l'abbonamento alle persone con figli per le scuole superiori. Il secondo figlio avrà un abbattimento del 50%". In conclusione "c'e' bisogno da dare un sostegno ai genitori e ai giovani nella fascia zero-18 anni", sottolinea ancora Merola.