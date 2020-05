Asili nido chiusi, l'appello di chi gestisce una struttura privata: "Fateci riaprire a giugno"

Numerose attività con l’avvio della ‘fase 2’ hanno riaperto e puntano, seppur lentamente, alla normalità dopo due mesi di stop. Ma non per tutti è così, come ad esempio gli asili nidi privati, ancora in lockdown. Una situazione difficile, che pesa su bilanci e futuro. Se al vaglio del Governo c’è la possibilità di riaprire i plessi scolastici a settembre, c’è chi nel privato si è inventato di tutto pur di andare avanti. Lo sa bene Melissa Calzolari, 38 anni, titolare dell’asilo nido Meralò a Rastignano, che a BolognaToday racconta la situazione, dal giorno della chiusura (24 febbraio, ndr) ad oggi.

Melissa, ci faccia un po’ il punto della situazione…

“Insieme alla mia socia Raffaella Ricci gestisco l’asilo Meralò, che può ospitare fino a 18 bambini, e quest’anno ne avevamo 14. Per le dimensioni possiamo parlare di micro-nido. Questo luogo è come una seconda casa per noi, e tendiamo a essere una grande famiglia, ed è per questo che da quando è scattato il lockdown stiamo facendo di tutto per essere sempre in contatto con i nostri bambini, consigliando i genitori. Ci siamo dovute reinventare a 360 gradi. Non è facile ma andiamo avanti”.

In che modo?

“Realizzo mini video proponendo attività didattiche e letture, in modo che i genitori abbiano sempre degli indirizzi, e canto le canzoncine che i bambini erano abituati a sentire. Ogni sera ne preparo un paio e li mando via social alle famiglie, ma possono consultarli quando vogliono anche sulla pagina Facebook. Fin da subito abbiamo cercato di non perdere mai il contatto con loro. E’ bene sottolineare che noi siamo chiusi dal 24 febbraio, un periodo lunghissimo, e non sappiamo ancora quando potremo riaprire”

Ed economicamente? Come riesce a fa fronte a tutte le spese?

“Con la chiusura dell’asilo nido faccio la babysitter, e la sera organizzo il lavoro per il nido. Come attività stiamo comunque sostenendo le spese fisse. Le rette dei genitori invece sono sospese, ma le mamme dei bambini tengono tantissimo a noi, tant’è che ci aiutano con il Bonus Asilo Nido che riescono a recuperare”.

Vi aspettavate qualcosa di diverso per la ‘fase 2’?

“Io e la mia socia facciamo parte del Comitato EduChiAmo, che raccoglie i gestori dei servizi educativi per l’infanzia 0-6 anni, sia privati che convenzionati, una sorta di ponte tra le realtà dei servizi educativi all’infanzia 0-6, le Regioni e il Governo per cercare di delineare tutte le esigenze. Oggi stiamo facendo presente che i bambini hanno bisogno di socializzare, e non solo, e quindi devono essere messe in campo tutte le idee per riaprire in sicurezza. Adesso l’attenzione è sui campi estivi ma è anche vero che il nostro comitato sta spingendo per far aprire quanto prima gli asili nidi”

Avete già pensato come?

“Ovviamente l’accudimento dei bambini deve essere mirato a evitare in qualsiasi modo il contagio. Dobbiamo tutelare loro e gli adulti, e per questo stiamo valutando l’idea di fare educazione outdoor. Abbiamo la fortuna di avere un giardino di 160 mq, e l’idea è quella di dividere i bambini in piccoli gruppi in modo da fargli fare attività all’aria aperta, compreso il pranzo e magari anche il riposino. Questa potrebbe essere una soluzione per evitare di stare chiusi in quattro mura finché reggerà la bella stagione.C’è da dire che tutti i titolari di servizi privati sono abituati ad adattarsi alle situazioni in continua evoluzione, e a trasformarsi in base alle esigenze. Aprire gli asili nidi quanto prima è fondamentale, sia per chi lavora in questo settore sia per le famiglie. Ci sono genitori che possono usufruire dello smart working mentre altri stanno usando il congedo parentale, ma non è una situazione che può andare avanti ancora a lungo”.

Per voi quando sarebbe opportuno riaprire i nidi?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Da giugno, in modo da dare la possibilità a tutti di adeguarsi alle nuove normative. Stiamo lavorando tanto per trovare tutte le soluzioni possibili, e siamo fiduciose, ma aprire quanto prima è importante per il settore, i bambini e le loro famiglie”