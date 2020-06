Asili nido aperti a luglio, Zaccaria: "La volontà c'è, il progetto anche. Stiamo cercando di dare una risposta alla città"

L'assessora alla scuola parla delle tre settimane di possibile apertura, così come i genitori erano abituati dagli anni passati: "Non bisognerà aspettare molto per capire se si potrà fare, abbiamo raccolto 900 domande già ad aprile"