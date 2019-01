Pianoro, porzione di asilo inagibile: chiuse 2 sezioni

L’avviso è comparso sul sito del Comune di Pianoro, e informa la cittadinanza che da lunedì 7 gennaio due sezioni della scuola d’Infanzia “Nonna Orsa”, la rossa e l’arancione, si trasferiranno nella scuola primaria “Diana Sabbi” di Pianoro.

“Il Comune di Pianoro e l’Istituto Comprensivo Scolastico - si legge - hanno preso questa significativa decisione a seguito di quanto è risultato dal monitoraggio degli edifici scolastici e dalle verifiche statiche e di vulnerabilità sismica programmate ed eseguite nel periodo di chiusura natalizio sulla specifica struttura di Nonna Orsa”. E ancora : “In seguito ad alcuni interventi eseguiti in settembre 2018 per rinforzare l’appoggio di una trave in calcestruzzo armato, si sono resi necessari ulteriori approfondimenti.La scuola Nonna Orsa è costituita da due blocchi contigui e collegati, ma diversi fra loro per età di realizzazione e tipologia di materiali utilizzati per le strutture portanti” . Il problema riguarda una porzione di edificio: quello realizzato nei primi anni Ottanta e per il quale le verifiche hanno evidenziato elementi di criticità in merito ai carichi verticali.

“Proprio la natura della muratura portante è l’elemento di criticità - prosegue la nota- che ha portato l’Amministrazione a rendere inagibile questa parte del plesso scolastico. I principi di precauzione e di sicurezza impongono senza dubbio alcuno questa decisione, pur avendo piena consapevolezza del possibile disagio sui bambini, sulle insegnanti e sulle famiglie. Le misure organizzative e logistiche, immediatamente avviate dagli uffici comunali e dalla scuola renderanno fattibile l’inizio delle attività didattiche dopo le feste già nelle aule della Scuola Diana Sabbi. Tutti i materiali (banchi, sedie, giochi, cuscinoni, disegni, brandine per il riposo, ecc.) sono infatti stati trasferiti presso le nuove aule che saranno così attrezzate per accogliere i bambini”.