Asp, Merola non conferma Gianluca Borghi: nel 2019 cambio di vertice

Inaspettata la decisione del sindaco di Bologna Virginio Merola sui vertici di Asp Città di Bologna: non è stato confermato infatti Gianluca Borghi come anche la direttrice generale Elisabetta Scoccati. Ad annunciarlo sono le pagine del Resto del Carlino, che parlano di "fulmine a ciel sereno", visto che nonostante la scadenza della carica (partita nel 2014) a fine anno non c'erano avvisaglie in questo senso.

Cos'è Asp

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Bologna è il risultato della fusione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Poveri Vergognosi, dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giovanni XXIII e dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona IriDes.L’ASP è ente pubblico non economico disciplinato dall’ordinamento regionale; è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.