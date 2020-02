Assalto al bancomat in via della Ferriera: esploso lo sportello del Banco di Desio

Assalto al bancomat in via della Ferriera, zona via Emilia Ponente. Preso di mira lo sportello del Banco di Desio: entrati attraverso un buco fatto nelle vetrate dell'istituto di credito, i malviventi hanno fatto esplodere il bancomat portandosi via un bottino che è ancora da quantificare. Sull'evento sta indagando la Polizia.

Il tutto è accaduto intorno alle 3 della scorsa notte, quando i residenti della zona hanno sentito una forte esplosione hanno chiamato la Polizia.

Il bancomat, così come è stato rilevato dagli agenti, è stato fatto esplodere con la tecnica "della marmotta" e i ladri sarebbero poi fuggiti a bordo di un'auto utilitaria, così come raccontano i testimoni.