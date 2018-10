Voragine sull'Asse attrezzato di Casalecchio: lavori in corso, aperta una sola corsia

Sono in corso i lavori sull'Asse attrezzato in direzione Bologna all'altezza ZooGiardineria, per riparare la voragine che si era aperta ieri pomeriggio in corsia di sorpasso. Il tratto interessato dall'intervento è temporaneamente a una sola corsia per cui potrebbero esserci dei rallentamenti.

"Si tratta di una buca del diametro di una ruota - aveva spiegato ieri il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso a BolognaToday - che potrebbe rivelarsi ovviamente pericoloso, quindi è stata bloccata la circolazione. Una ditta specializzata ha aperto un cantiere per capire la profondità, visto che i sacchi di asfalto non sono sufficienti per tappare la buca - continua il sindaco - potrebbe essere anche una conseguenza del maltempo. Dobbiamo aspettare le verifiche per conoscere i tempi dei lavori".