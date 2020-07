"Assembramenti e schiamazzi": chiusura anticipata per un altro bar della Bolognina

Dopo il bar Massawa di via Nicolò Dall'Arca, anche il bar Luisa, noto ritrovo in via Franco Bolognese, dovrà abbassare le serrande anticipatamente dalle 21 alle 6 per tutto il resto dell'anno. Il provvedimento è stato preso dal Comune, per "assembramenti e mancato rispetto delle misure di distanziamento per il contagio da coronavirus, schiamazzi e urla anche di notte, disturbo alla quiete pubblica all’esterno e nelle zone adiacenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso dei 'dossier' aperti sui bar della Bolognina è tornato a parlare l'assessore Alberto Aitini, questa volta con un messaggio su Instagram: "Stiamo facendo molti controlli su alcune attività commerciali" e, dpo avere citato i locali già oggetto di provvedimenti aggiunge: "eventualmente prenderemo presto nuovi provvedimenti".